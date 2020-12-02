В Минздраве рассказали, сколько украинцев переболели на коронавирус

Около 3% населения Украины переболело коронавирусом.
Такие данные приводит Центр общественного здоровья МЗ, рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью "Телеграфу".
По ее словам, около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, поэтому лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозировать.
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Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и вреспираторной поддержке кислородом, особом длительном уходе. Сегодня наблюдается прогрессивный рост, который накладывается на рост сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.
Также, по данным Микичак, Covid-19 диагностировали у 35 707 медиков по состоянию на 27 ноября, умерло 327 медиков.
Заболеваемость коронавирусом в Украине пойдет на спад и без введения локдауна. Уже сейчас многие переболели и больше не являются переносчиками вируса, рассказал анестезиолог Павел Силковский в интервью РБК-Україна.
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