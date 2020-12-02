Врач прогнозирует спад коронавируса

Локдаун не поможет в борьбе с коронавирусом, поскольку он не влияет на количество больных, тяжесть течения болезни и на общую смертность. Фото: pixabay

Заболеваемость на коронавирус в Украине пойдет на спад и без введения локдауна.

Уже сейчас в Украине многие переболели и больше не являются переносчиками вируса, рассказал анестезиолог Павел Силковский в интервью РБК-Україна.

"Таким образом, количество тех, кто переносит инфекцию, уменьшается. Нужно учитывать динамику не только тех, кто заболел, но и тех, кто уже выздоровел. Уже тысячи людей переболели. Есть основания считать, что болезнь пойдет на спад без всякого локдауна", - отметил медик.

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Он утверждает, что локдаун не поможет в борьбе с коронавирусом, поскольку он не влияет на количество больных, тяжесть течения болезни и на общую смертность.

"Ограничение нужно вводить в том случае, если медицинская система не в состоянии справиться. Тогда нужно вводить более жесткие решения. Количество восприимчивых людей к вирусу не уменьшается и не увеличивается с введением локдауна. Я считаю, что локдаун мало помогает в борьбе с коронавирусом. Это не лучший вариант, кроме того сейчас имеем определенную стабилизацию", - сказал Силковский.

По его словам, важно соблюдать основные противоэпидемические правила.

"Для остановки распространение инфекции я бы не вводил локдаун. Нам нужно научиться с этим жить. Вирус не собирается просто так идти, как цунами и торнадо, он может быть с нами некоторое время, даже несколько лет. Но мы не можем столько времени жить в таких жестких ограничениях", - подчеркнул он.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 141 нового больного коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 579. Всего, по состоянию на утро 2 декабря, имеем 758 264 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 12 717 - летальные. 169 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 369 054 пациента, из них за последние сутки - 13 882, сообщает Минздрав.