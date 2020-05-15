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пятница, 15 мая 2020 10:57

В Минздраве оправдываются в связи с низкими показателями тестирования на Covid-19

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В Минздраве оправдываются в связи с низкими показателями тестирования на Covid-19
Светлана Шаталова предположила, что другие страны могут манипулировать со статистикой заболеваемости Covid-19. Фото: odesa.znaj.ua

Заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова предположила, что в других европейских странах, где показатели тестирования выше, чем в Украине, искажают свою статистику. Возможно, в других странах тестированием на Covid-19 считают измерение температуры или быстрые тесты.

Об этом заместитель министра заявила в эфире телеканала "Наш".

На вопрос, почему Украина меньше всех в Европе тестирует на коронавирус, в частности, меньше Польши, Беларуси и России, Шаталова ответила: "Сравнить статистику - это сравнить что с чем? Знаем ли мы, что входит в статистику тех стран, о которых вы сказали? Возможно, они в свою статистику включают просто измерение температуры, быстрые уфа-тесты, еще что-то".

Замминистра отметила, что Украина дает статистику исключительно по ПЦР-тестированию.

"Кто говорит, что в Польше только данные по ПЦР-тестам попадают в статистику? Что туда не попадают быстрые тесты или что-то еще?" - сказала Шаталова.

Согласно данным проекта worldometers, который оперирует официальной информацией, на сегодняшний день в Украине всего проведено 211 614 тестов на Covid-19, то есть 4835 на 1 млн населения.

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При этом, например, в Израиле, который можно сравнить с Украиной по количеству заражений, сделали всего 485 922 теста на Covid-19, то есть 56 258 на 1 млн населения. В то время как численность населения в Израиле - 8,6 млн.

В Польше - всего 554 357, на 1 млн населения - 14 645 тестов. В Беларуси - всего 308 156, на 1 млн населения - 32 610. В России - всего 6 188 102, в 1 млн населения - 42 406 тестов.

8 мая глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что сегодня в Украине ежедневно делают от 7 до 8 тыс. ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. К началу июня Минздрав планирует выйти на 20 тыс. тестов в день.

По состоянию на утро 15 мая, в Украине зафиксированы 17 330 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 476. За последние сутки умерли 20 человек. Выздоровели за последние сутки 330 человек, в целом - 4473.

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15
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