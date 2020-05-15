Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине

По состоянию на утро 15 мая, в Украине зафиксированы 17 330 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 476. За последние сутки умерли 20 человек. Выздоровели за последние сутки 330 человек, в целом - 4473.
За сутки подтвердили 483 новых случая инфицирования, сообщает Минздрав.
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Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 674 случая;
Волынская область - 582 случая;
Днепропетровская область - 791 случай;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 538 случаев;
Закарпатская область - 816 случаев;
Запорожская область - 356 случаев;
Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
Кировоградская область - 437 случаев;
г. Киев - 2068 случаев;
Киевская область - 1094 случая;
Львовская область - 942 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 712 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ровенская область - 1074 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1060 случаев;
Харьковская область - 757 случаев;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 222 случая;
Черновицкая область - 2600 случаев;
Черкасская область - 350 случаев;
Черниговская область - 96 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая, в Центр поступили 1252 сообщения о подозрении на Covid-19.
В мире, по последним данным, от коронавируса умерли 302 452 человека. Выздоровели 1 587 893. Всего в мире 4 443 597 инфицированных.
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