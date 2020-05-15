Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине

По состоянию на утро 15 мая, в Украине зафиксированы 17 330 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 476. За последние сутки умерли 20 человек. Выздоровели за последние сутки 330 человек, в целом - 4473.

За сутки подтвердили 483 новых случая инфицирования, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr В Украине от коронавируса выздоровели 4473 больных

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 674 случая;

Волынская область - 582 случая;

Днепропетровская область - 791 случай;

Донецкая область - 121 случай;

Житомирская область - 538 случаев;

Закарпатская область - 816 случаев;

Запорожская область - 356 случаев;

Ивано-Франковская область - 1188 случаев;

Кировоградская область - 437 случаев;

г. Киев - 2068 случаев;

Киевская область - 1094 случая;

Львовская область - 942 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 228 случаев;

Одесская область - 712 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ровенская область - 1074 случая;

Сумская область - 158 случаев;

Тернопольская область - 1060 случаев;

Харьковская область - 757 случаев;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 222 случая;

Черновицкая область - 2600 случаев;

Черкасская область - 350 случаев;

Черниговская область - 96 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая, в Центр поступили 1252 сообщения о подозрении на Covid-19.

В мире, по последним данным, от коронавируса умерли 302 452 человека. Выздоровели 1 587 893. Всего в мире 4 443 597 инфицированных.