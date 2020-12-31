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четверг, 31 декабря 2020 04:25

В Минздраве напомнили о принципе "тарелки здорового питания"

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В Минздраве напомнили о принципе &quot;тарелки здорового питания&quot;
Тарелка здорового питания. Фото: Facebook Центра общественного здоровья

Министерство здравоохранения посоветовал украинцам воспользоваться принципом "тарелки здорового питания" при подготовке новогоднего стола.

Ее разработали специалисты Центра общественного здоровья, говорится на странице учреждения в Facebook.

Специалисты отметили, что 1/2 тарелки должны составлять овощи и фрукты, за исключением картофеля.

Цельнозерновая продукты должны занять 1/4 тарелки (цельные и неочищенные зерновые и изготовленные из них блюда).

Еще 1/4 тарелки надо отдать под белковые продукты: рыбу, курицу, фасоль, орехи. Их можно добавлять в салат.

Для приготовления и заправки лучше брать растительное масло - оливковое, рапсовое, кукурузное, подсолнечное, арахисовое, к тому же в умеренном количестве.

Следует избегать частично гидрогенизированных масел, содержащих вредные трансжиры, напомнили в центре.

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"В течение застолья пейте больше воды и старайтесь отказаться от сладких напитков. Что касается алкоголя, то даже в праздники нужно помнить: любая доза опасна для организма. Но если не удается совсем отказаться от спиртного, отдавайте предпочтение небольшому количеству натурального красного вина", - говорится в сообщении.

Также специалисты напомнили о том, что разнообразие пищи стимулирует к перееданию. И посоветовали учитывать это.

Врачи назвали 5 привычек, от которых следует избавиться, чтобы похудеть.

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