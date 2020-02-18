В ловушке: на круизном лайнере коронавирусом заразились более 500 человек

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 702
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 747
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 5094
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2439
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 927
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1404
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2268
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2457
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5373
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4419
Фото
Все фото
4
8
3
19
7
Как выглядит коронавирус под микроскопом
Как выглядит коронавирус под микроскопом
Запретили проводить свадьбы и похороны
Запретили проводить свадьбы и похороны
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 702
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 927
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 981
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2547
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 909
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
вторник, 18 февраля 2020 13:47

В ловушке: на круизном лайнере коронавирусом заразились более 500 человек

  Комментировать
В ловушке: на круизном лайнере коронавирусом заразились более 500 человек
Лайнер с коронавирусом. Фото: iz.ru

На круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии коронавирусом инфицировались еще 88 человек. Среди них есть двое украинцев.

Общее количество заболевших возросло до 542, сообщили в AFP news agency.

Круизный лайнер Diamond Princess сейчас на карантине вблизи порта Йокогамы в Японии. Стоит от 3 февраля.

Менее чем за неделю он превратился в очередной очаг вспышки нового коронавируса из Китая. На борту судна находились более 3711 человек. Из них 2666 - пассажиры, остальные 1045 - члены экипажа. Среди последних - 25 граждан Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ сообщили важную информацию о коронавирусе

Двое украинцев, заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 во время круиза на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя нормально.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ловушке: на круизном лайнере коронавирусом заразились более 500 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Серийный убийца задушил 49 женщин

Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

Разведчица начала сливать секретные документы

У крестьян начали отбирать землю

Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Вышла повесть о рабе-беглеце

Президент побыл на посту 45 минут

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 32760
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 27729
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 27235
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 20214
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 16714
Здоровье
Рассказали о состоянии украинцев, заразившихся коронавирусом
Рассказали о состоянии украинцев, заразившихся коронавирусом Просмотров: 648
Грипп унес жизнь еще одного человека
Грипп унес жизнь еще одного человека Просмотров: 468
Назвали эффективные против коронавируса препараты
Назвали эффективные против коронавируса препараты Просмотров: 2178
Подарок любимой на 8 марта – оздоровительный отдых и незабываемые впечатления в санатории "Подолье"
Подарок любимой на 8 марта – оздоровительный отдых и незабываемые впечатления в санатории "Подолье" Просмотров: 108
Впервые в Украине городская больница провела имплантацию механического сердца
Впервые в Украине городская больница провела имплантацию механического сердца Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
5
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
4
Зеленский не будет капитулировать - Портников
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
Голосов: 154
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua