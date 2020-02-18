В ловушке: на круизном лайнере коронавирусом заразились более 500 человек

Лайнер с коронавирусом. Фото: iz.ru

На круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии коронавирусом инфицировались еще 88 человек. Среди них есть двое украинцев.

Общее количество заболевших возросло до 542, сообщили в AFP news agency.

Круизный лайнер Diamond Princess сейчас на карантине вблизи порта Йокогамы в Японии. Стоит от 3 февраля.

Менее чем за неделю он превратился в очередной очаг вспышки нового коронавируса из Китая. На борту судна находились более 3711 человек. Из них 2666 - пассажиры, остальные 1045 - члены экипажа. Среди последних - 25 граждан Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ сообщили важную информацию о коронавирусе

Двое украинцев, заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 во время круиза на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя нормально.