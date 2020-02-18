Рассказали о состоянии украинцев, заразившихся коронавирусом

Украинцы с лайнера Diamond Princess чувствуют себя нормально. Фото: espreso.tv

Двое украинцев, заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 во время круиза на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя нормально.

Они находятся в военном госпитале, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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"В последний раз украинские консулы связывались с врачами 13 февраля. По их информации, один украинец нормально себя чувствует, а второго планируют выписать уже 18 февраля", - сказал Пристайко.

Круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине вблизи порта Йокогамы в Японии от 3 февраля. На борту судна находилось более 3711 человек. Из них 2666 - пассажиры, другие 1045 - члены экипажа. Среди последних - 25 граждан Украины. По меньшей мере 285 пассажиров и членов экипажа лайнера инфицированы патогеном. Они находятся на карантине.