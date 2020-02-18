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вторник, 18 февраля 2020 08:25

Рассказали о состоянии украинцев, заразившихся коронавирусом

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Рассказали о состоянии украинцев, заразившихся коронавирусом
Украинцы с лайнера Diamond Princess чувствуют себя нормально. Фото: espreso.tv

Двое украинцев, заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 во время круиза на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя нормально.

Они находятся в военном госпитале, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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"В последний раз украинские консулы связывались с врачами 13 февраля. По их информации, один украинец нормально себя чувствует, а второго планируют выписать уже 18 февраля", - сказал Пристайко.

Круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине вблизи порта Йокогамы в Японии от 3 февраля. На борту судна находилось более 3711 человек. Из них 2666 - пассажиры, другие 1045 - члены экипажа. Среди последних - 25 граждан Украины. По меньшей мере 285 пассажиров и членов экипажа лайнера инфицированы патогеном. Они находятся на карантине.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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