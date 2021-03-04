В "красную зону" могут отправить еще 4 области

Закарпатскую, Винницкую, Николаевскую и Львовскую области хотят отправить в "красную зону". Фото: promin.cv.ua

Карантин "красной зоны" могут ввести еще в четырех областях Украины.

Речь идет о Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Львовской областях. Там увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

"Что у нас вызывает еще беспокойство, особенно по уровню госпитализации? Это Винницкая область. Я сегодня там был и мог воочию посмотреть. У нас есть беспокойство в Николаевской области. Львовская область - там по-другому показатель, который находится в "оранжевом" уровне. В то же самое время по загрузке коек с кислородом наибольший показатель - в Закарпатской области (65%). По динамике она ближе к тому, чтобы зайти в" красный "уровень", - сказал Степанов.

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17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровне эпидемической опасности. Сейчас в "красной зоне" находятся 3 области: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.