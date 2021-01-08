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пятница, 08 января 2021 11:46

В китайском Ухане может вспыхнуть новая эпидемия коронавируса

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В китайском Ухане может вспыхнуть новая эпидемия коронавируса
Ученые сообщили, что распространение коронавируса могло происходить и после снятия карантина на территории Ухане. Фото: pixabay.com

Новая эпидемия может вспыхнуть в китайском городе Ухань, в котором зафиксировали первый случай Covid-19 в декабре 2019-го.

Ученые из Китая выяснили, что коронавирус распространялся на территории Ухане и после того, как заявили о завершении эпидемии в мае 2020 года. Об этом сообщает журнал PLoS Neglected Tropical Diseases.

"Наши наблюдения показывают, что в Ухане проживало большое количество бессимптомных носителей SARS-CoV-2 уже после того, как все носители явной формы инфекции выздоровели. Их существование говорит о том, что менее агрессивные штаммы коронавируса, вызвавшие эти случаи заражения, могут повторно проявить себя и вызвать новую вспышку Covid-19 на территории Китая", - говорится в статье.

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Ученые сообщили, что распространение коронавируса могло происходить и после снятия карантина на территории Ухане.

2 декабря 2019 года в городе Ухань, который находится в центральном Китае, зафиксировали первый случай пневмонии неизвестного происхождения. Впоследствии было установлено, она вызвана бетакоронавирусом 2019-nCoV.

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