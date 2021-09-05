В Киеве свирепствует коронавирус - Covid-статистика из регионов

За последние сутки в Украине обнаружили 1379 новых больных Covid-19. Из них детей - 102 медработников - 28.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зафиксировали в Киеве (141), Харьковской (144), Днепропетровской (132) и Черновицкой (124) областях.
Всего с начала пандемии в Украине болезнь подтвердили у 2 297 534 человек. Умерли - 53 983 человека, из них 17 - за последние сутки. Выздоровели от болезни 2 212 720 человек, из них 407 - за последние сутки.
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4 сентября прививки против Covid-19 сделали 69 260 человек. Из них вакцинировано первой дозой - 20 430 человек завершили вакцинацию - 48 830 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев 144
Винницкая 46
Волынская 19
Днепропетровская 132
Донецкая 45
Житомирская 70
Закарпатская 3
Запорожская 81
Ивано-Франковская 35
Киевская 41
Кировоградская 18
Луганская 13
Львовская 60
Николаевская 18
Одесская 90
Полтавская 27
Ровенская 27
Сумская 39
Тернопольская 54
Харьковская 144
Херсонская 63
Хмельницкая 45
Черкасская 20
Черновицкая 124
Черниговская 24
США предоставят Украине уникальные препараты против коронавируса. Их уже готовят к поставке. Гуманитарную помощь развезут в регионы с участием благотворительных фондов. Стоимость лекарств составляет около $ 20 млн.
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