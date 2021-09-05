В Киеве свирепствует коронавирус - Covid-статистика из регионов

Прививки против коронавируса сделали 69 260 человек. Фото: Лилия Мыцко

За последние сутки в Украине обнаружили 1379 новых больных Covid-19. Из них детей - 102 медработников - 28.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зафиксировали в Киеве (141), Харьковской (144), Днепропетровской (132) и Черновицкой (124) областях.

Всего с начала пандемии в Украине болезнь подтвердили у 2 297 534 человек. Умерли - 53 983 человека, из них 17 - за последние сутки. Выздоровели от болезни 2 212 720 человек, из них 407 - за последние сутки.

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4 сентября прививки против Covid-19 сделали 69 260 человек. Из них вакцинировано первой дозой - 20 430 человек завершили вакцинацию - 48 830 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев 144

Винницкая 46

Волынская 19

Днепропетровская 132

Донецкая 45

Житомирская 70

Закарпатская 3

Запорожская 81

Ивано-Франковская 35

Киевская 41

Кировоградская 18

Луганская 13

Львовская 60

Николаевская 18

Одесская 90

Полтавская 27

Ровенская 27

Сумская 39

Тернопольская 54

Харьковская 144

Херсонская 63

Хмельницкая 45

Черкасская 20

Черновицкая 124

Черниговская 24

США предоставят Украине уникальные препараты против коронавируса. Их уже готовят к поставке. Гуманитарную помощь развезут в регионы с участием благотворительных фондов. Стоимость лекарств составляет около $ 20 млн.