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среда, 25 ноября 2020 17:03

В Киеве ребенку реконструировали ушную раковину с ребер

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В столичной клинике "Оберег" 9-летней Аминате Думбая реконструировали ушную раковину из собственных тканей организма. Девочка имела врожденное недоразвитое ухо. Прооперировали 11 ноября с помощью японского метода Nagatа.

Автор: предоставлено агентство PR advice.
  Девочка имела врожденное недоразвитое ухо.
Девочка имела врожденное недоразвитое ухо.
"У пациентки взяли хрящевые сегменты с 6-9 ребер. Из них с помощью инструментов вырезали новое ушко. Скрепили многочисленными швами. После этого погрузили под кожу", - рассказал руководитель центра пластической хирургии Дмитрий Слоссер.
Автор: предоставлено агентство PR advice.
  Девочка имела врожденное недоразвитое ухо.
Девочка имела врожденное недоразвитое ухо.

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Операция длилась около 9 час. Транслировалась в режиме Zoom-конференции для врачей из Израиля и Казахстана. Вмешательство прошло успешно. Девочка чувствует себя хорошо, ухо прижилось полностью. Несмотря на то, что операция была косметической, у ребенка улучшился слух. Через 4 месяца медики планируют провести 2-й этап.

Автор: предоставлено агентство PR advice.
  Девочка имела врожденное недоразвитое ухо.
Девочка имела врожденное недоразвитое ухо.
"Когда кожа на ухе приживется, тогда его нужно отсоединить. Чтобы ребенок в будущем мог носить очки и слушать музыку в наушниках", - добавил врач.

До сих пор детей с подобными патологиями ушей лечили за границей. Такая операция в Израиле стоит около $25 тыс/, в США $50 тыс. В Украине ее провели бесплатно. Родители оплатили только за госпитализацию, лекарства и наркоз около 40 тыс. грн.

"В мире не более 100 людей, выполняющих такую ​​операцию, но и больше не нужно По статистике на 10 тысяч малышей - у одного новорожденного констатируют микротию", - подчеркнул Слоссер.

В Киеве провели уникальную стоматологическую операцию ребенку с редким генетическим заболеванием. 10-летняя Ирина Химич единственная в Украине имеет синдром Хадчинсона-Ґилфорда. Люди с таким диагнозом за год стареют на 8-10 лет. Из-за болезни у ребенка слишком хрупкие челюсти, зубы растут в 2 ряда

Автор: Влада Москвитис
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