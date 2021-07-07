В Киеве больница могла продавать вакцины "налево" - Минздрав проверяет

Министерство здравоохранения организовало расследование из-за возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Информацию ведомству предоставили представители СМИ, которые сообщили о возможной продаже вакцины против Covid-19 производства Pfizer-BioNTech в одной из частных больниц Киева, сообщает Минздрав.
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"Вакцинация - это единственный эффективный способ побороть пандемию. Первоначально в защите нуждаются те, кто входит в перечень профессиональных и возрастных групп риска или имеет хронические болезни", - отмечает Минздрав.
Государство гарантирует защиту от коронавируса всем желающим, но из-за дефицита вакцин в мире предоставляет доступ к вакцинации постепенно, в соответствии с дорожной картой.
"Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому эта вакцина предназначалась", - говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко.
На Киевщине чиновники незаконно продавали людям вакцины против коронавируса. Препарат выделили для пациентов одного из психоневрологических интернатов в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения. Продажей вакцины занимались руководитель интерната и чиновник Бородянского сельсовета, что в Бучанском районе.
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