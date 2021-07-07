В Киеве больница могла продавать вакцины "налево" - Минздрав проверяет

 
Ексклюзивы
1/5
Вспышка Covid-19 в Украине может начаться рано. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может начаться рано. Назвали сроки
Просмотров: 387
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 360
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 153
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 423
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1008
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
12 Просмотров: 1017
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2520
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1773
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 459
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 693
Фото
Все фото
4
10
3
6
8
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
День медика: как поздравить
День медика: как поздравить
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
Видео
Все видео
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 459
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2421
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 243
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1116
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2466
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
Просмотров: 81
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
среда, 07 июля 2021 17:32

В Киеве больница могла продавать вакцины "налево" - Минздрав проверяет

  Комментировать
В Киеве больница могла продавать вакцины &quot;налево&quot; - Минздрав проверяет
СМИ сообщили Минздраву о вероятной продаже вакцины. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения организовало расследование из-за возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Информацию ведомству предоставили представители СМИ, которые сообщили о возможной продаже вакцины против Covid-19 производства Pfizer-BioNTech в одной из частных больниц Киева, сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус установил рекорд. Такого ждали месяцами

"Вакцинация - это единственный эффективный способ побороть пандемию. Первоначально в защите нуждаются те, кто входит в перечень профессиональных и возрастных групп риска или имеет хронические болезни", - отмечает Минздрав.

Государство гарантирует защиту от коронавируса всем желающим, но из-за дефицита вакцин в мире предоставляет доступ к вакцинации постепенно, в соответствии с дорожной картой.

"Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому эта вакцина предназначалась", - говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На Киевщине чиновники незаконно продавали людям вакцины против коронавируса. Препарат выделили для пациентов одного из психоневрологических интернатов в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения. Продажей вакцины занимались руководитель интерната и чиновник Бородянского сельсовета, что в Бучанском районе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве больница могла продавать вакцины "налево" - Минздрав проверяет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Министра довели до самоубийства

Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля

Как Дания победила Англию

Самое читаемое
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 40158
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни Просмотров: 5922
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 5481
Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 5310
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 3906
Здоровье
Вспышка Covid-19 в Украине может начаться рано. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может начаться рано. Назвали сроки
 Просмотров: 396
Выяснили, чем можно компенсировать вред от недосыпания
Выяснили, чем можно компенсировать вред от недосыпания Просмотров: 315
Летний экстрим: определили лучшие места для занятия сексом
Летний экстрим: определили лучшие места для занятия сексом Просмотров: 369
Опровергли новый миф по лечению коронавируса
Опровергли новый миф по лечению коронавируса Просмотров: 279
Почему женщинам опасно есть мороженое летом
Почему женщинам опасно есть мороженое летом
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
33
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
12
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
На Донбассе раздали более 630 тыс. российских паспортов - у Путина есть план
Голосов: 285
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть