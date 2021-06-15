Чиновники незаконно продавали государственные вакцины

На Киевщине чиновники незаконно продавали людям вакцины против коронавируса.

Препарат выделили для пациентов одного из психоневрологических интернатов в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Автор: npu.gov.ua Подпольно сбывали государственную вакцину.

Продажей вакцины занимались руководитель интерната и чиновник Бородянского сельсовета, что в Бучанском районе. Правоохранители провели шесть санкционированных обысков в помещении медицинского учреждения и в административных зданиях областной территориальной общины.

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"Так, в рамках механизма Covax ряд государственных учреждений получили вакцину для прививки незащищенных слоев населения. Однако должностные лица интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев первого и второго этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин", - пишут в сообщении.

Чиновникам грозит лишение свободы от семи до 12 лет и права занимать государственные должности.

Благотворительные компании и ряд богатых стран предоставят дополнительную помощь глобальной инициативе Covax. Они обещают выделить $2,4 млрд на вакцины против коронавируса для бедных государств. В частности, Япония пообещала предоставить дополнительные $800 млн, Испания - $61 млн, Австралия - $39 млн.