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В каком возрасте наибольшие шансы заразиться коронавирусом

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В каком возрасте наибольшие шансы заразиться коронавирусом
Больше всего шансов заразиться коронавируса имеют люди в возрасте 50-59 лет. Фото: pixabay

Украинцы в возрасте от 30 до 69 лет болеют коронавирусом наиболее часто.

Реже инфекцию подхватывают дети до 9 лет, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны, передает Obozrevatel.

Больше всего шансов заразиться коронавирусом имеют люди в возрасте 50-59 лет. Сравнительно небольшой процентный разрыв среди инфицированных 30-39, 40-49 и 60-69-летних граждан.

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Возрастное распределение лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, в Украине выглядит так: 0-9 лет - 1,7%; 10-19 лет - 3,9%; 70+ лет - 9,1% 20-29 лет - 9,9%; 60-69 лет - 17,5%; 30-39 лет - 17,9%; 40-49 лет - 18,7%; 50-59 лет - 21,4%.

За последние сутки в Украине обнаружили 2516 новых больных коронавирусом. Из них детей - 95, медработников - 87. Всего, по состоянию на утро 25 января, имеем 1 194 328 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 924 летальных. 63 пациента умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 953 297 пациентов, из них за последние сутки - 5783

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