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суббота, 13 февраля 2021 04:40

В Израиле разработали супермощный препарат против Covid-19

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В Израиле разработали супермощный препарат против Covid-19
Лекарство от коронавируса разработали израильские ученые. Фото: DW

В Израиле разработали экспериментальный препарат Allocetra. Он может облегчить симптомы Covid-19 всего за два часа.

Новые лекарства вступают в третью фазу испытаний, пишет Daily Mail.

Из 21 пациента с коронавирусом, который получал препарат, 19 были выписаны из больниц в среднем уже за 6 дней. Смертей не зафиксировано.

В США испытуемые пациенты провели в палатах в среднем 4,6 дня, прежде чем их выписали в сентябре 2020 года.

Один 49-летний доброволец, который получил экспериментальные лекарства, заявил, что почувствовал "что-то странное" через несколько часов - он перестал кашлять и ему стало легче дышать.

"Я не мог в это поверить", - сказал другой пациент, которого выписали за два дня.

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Израильские исследователи говорят, что Allocetra работает, подавляя "цитокиновый шторм", которое возникает, когда организм борется с серьезными приступами Covid, которые могут привести к отказу органов и смерти.

Ученые заявили, что результаты испытаний были многообещающими, но предупредили, что они не могут доказать, что препарат работает, потому что исследования не было золотым стандартом, в котором его сравнивали бы с плацебо.

В мире 159,3 млн человек сделали прививки от коронавируса.

Это более 2% населения планеты.

За последние 7 дней в мире делали в среднем 6 млн прививок в сутки. Больше всего в США и Китае.

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Дата
13
февраля

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