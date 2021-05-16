В Италии заявили об эффективности вакцинации: количество заболеваний резко снизилась

В Италии количество заражений Covid-19 у взрослых всех возрастов упало на 80% через пять недель после первой дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Также существенно снизилась смертность и уровень госпитализаций.
Об этом свидетельствует проведенное в Италии исследование Высшего института здравоохранения, опубликованное 15 мая, передает Reuters.
Ученые начали изучение данных со дня, когда началась кампания по вакцинации в Италии, 27 декабря 2020 года, и собирали их до 3 мая 2021 года.
Анализ данных показал, что риск заражения коронавирусом, госпитализации и смерти постепенно уменьшался в течение первых двух недель после первой дозы вакцины.
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"На 35 день после приема первой дозы наблюдается уменьшение количества инфекций на 80%, госпитализаций на 90% и смертности на 95%", - заявили исследователи.
Такие данные зафиксировали как у мужчин, так и у женщин, и среди разных возрастных групп.
Среди почти 14 миллионов людей, которые принимали участие в итальянском исследовании, 95% тех, кто принимал Pfizer и Moderna, завершили цикл вакцинации, тогда как никто из тех, кто получал AstraZeneca, не получил второй дозы.
Италия планирует отменить карантин для некоторых путешественников с середины мая.
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