Италия планирует снять карантин с иностранных туристов

Потребность в карантине может быть отменена для тех, кто прибудет из США с июня. Фото: Pixabay

Италия планирует отменить карантин для некоторых путешественников с середины мая.

Италия планирует снять карантин для путешественников, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля уже в середине мая, пытаясь возродить туристическую отрасль, заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Об этом сообщает Reuters.

Потребность в карантине может быть отменена для тех, кто прибудет из США с июня.

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"Мы работаем над снятием" мини-карантина "для людей, которые приезжают из европейских стран, Великобритании и Израиля, если у них есть отрицательный тест, подтверждение вакцинации или они выздоровели от Covid течение последних 6 месяцев. То же касается США", - сообщил министр.

Со второй половины июня в странах Европейского Союза планируют ввести паспорта вакцинации. Это станет проблемой для украинских заробитчан и туристов, которые не смогут выехать за границу, рассказал Gazeta.ua политолог Алексей Голобуцкий.