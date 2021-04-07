В Харькове вводят новые карантинные ограничения - что изменилось

В Харькове усиливают карантин в связи с пандемией коронавируса.
Новые ограничения начнут действовать 10 апреля, в субботу, заявил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.
Будут контролировать работу заведений общественного питания, непродовольственных магазинов и школ.
- Ограничат работу ресторанов, баров и кафе до 20:00.
- контроль на продовольственных рынках усилят: по соблюдению дистанции и масочного режима.
- Непродовольственные магазины будут работать только до 20:00.
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- Школьники 5-11 классов переходят на дистанционное обучение.
- Начальная школа пока будет посещать занятия дистанционно.
- Детские сады будут работать.
- Метро и общественный транспорт будут работать в штатном режиме.
Это пока не тотальный карантин. Власти города хотят действовать на опережение и не допустить ухудшения ситуации.
В Киевском метрополитене из-за введения строгого карантина закрыли часть вестибюлей.
С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - и в маршрутки пускают по спецпропускам. Их выдали работникам критических инфраструктур. Пропуск действует при наличии служебной вида. Спецпропуска - не проездной билет.
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