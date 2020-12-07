В Госпотребслужбе опровергли улучшение Covid-ситуации

Карантин выходного дня не является эффективной мерой при таком стремительном росте заболеваемости. Фото: ТСН

Снижение количества новых больных коронавирусом еще не говорит о том, что эпидемия пошла на спад.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

Он сказал, что в субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев.

"Что касается объективного показателя - это госпитализации больных с тяжелой и средней формой, их количество неизменно высока, и идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня нельзя, ситуация сложная по всей стране, и введение ограничительных мер необходимо".

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Карантин выходного дня не является эффективной мерой при таком стремительном росте заболеваемости, считает Рубан.

"Это как пожар тушить ложкой, а не специальными устройствами. Поэтому сегодня необходимо вводить ограничения по всей стране, и тот локдаун, который предлагают, может дать эффект. Но то, что сейчас обсуждается, это не локдаун, а пассивные ограничительные меры. Локдаун у нас был только весной, в марте, апреле и мае. Сегодня мы говорим о усиленные ограничительные меры, которые уместны, целесообразны и приведут к снижению заболеваемости".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Covid-показатели повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и ​​транспорте. За последние сутки в Украине обнаружили 8641 нового больного коронавирусом. По состоянию на утро 7 декабря должны 821 947 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.