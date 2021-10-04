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В ЕС разрешили третью дозу Covid-вакцин, но не всем

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В ЕС разрешили третью дозу Covid-вакцин, но не всем
В то же время нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела защищает от Covid-19. Фото: pixabay.com

Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуют бустерные дозы Covid-вакцинами Pfizer и Moderna.

Третью дозу препаратов следует вводить через 28 дней после второй, сообщает комитет Европейского агентства лекарственных средств.

"Дополнительная доза этих вакцин увеличивает у пациентов с трансплантацией органов и ослабленной иммунной системой способность вырабатывать антитела против коронавируса", - говорится в сообщении регулятора.

В то же время нет прямых доказательств, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от Covid-19. Ожидается, что бустерная доза повысит защиту по крайней мере у некоторых пациентов.

Важно различать третью дозу для людей с ослабленной и нормальной иммунной системами. Исследования показали значительное повышение уровня антител для здоровых людей 18 лет и старше, когда бустерная доза вводится примерно через шесть месяцев после второй. Сейчас оценивают данные по введению бустерной дозы вакцины Moderna для людей с нормальной иммунной системой.

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Жителям Великобритании с сентября предлагают третью дозу вакцины от коронавируса. Право на третью дозу имеют лица 50 лет и старше, люди, живущие и работающие в домах престарелых, медицинские и социальные работники. Бустерные вакцины также доступны для клинически уязвимых жителей и для людей от 16 до 65 лет, относящихся к группе риска.

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