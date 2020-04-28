В двух областях начинают тестирование на антитела к Covid-19

В двух областях Украины начинают ИФА-тестирование. Фото: pixabay.com

Первые ИФА-тесты – тестирование на антитела к коронавирусу на основе иммуноферментного анализа – начнут делать в Одесской и Сумской областях.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, министерство здравоохранения Украины не собирается скрывать статистику заболеваемости коронавирусом по результатам ИФА-тестирования.

Первые области, где начинают такое тестирование – Одесская и Сумская.

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"Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были пропущены случаи заболевания. Первые такие случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской областях", – сказал Ляшко.

Ляшко сообщил, что ИФА-тесты в Украине уже есть.

"У нас нет за январь и февраль рост смертности. Но мы запустили новый алгоритм, чтобы не пропустить каждый, возможно, пропущенный случай коронавируса", – сказал он.

Сейчас в Украине проводят исследования на коронавирус всех больных пневмонией и каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями.

Как выяснили исследователи, более точными для теста на коронавирус оказались образцы слюны, а не носовой мазок.