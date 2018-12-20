В больницах оборудуют учебные классы

Руководство медучреждения должно будет обеспечить помещение для классной комнаты Фото:novostivmire.com

В Украине с 2019-го дети, которые длительное время находятся на стационарном лечении, смогут проходить школьное обучение в больницах.

"Вместе с Министерством образования и науки Украины разработали положение, чтобы школьники, которые проходят лечение в условиях стационара, могли учиться по школьной программе. Главные условия - желание ребенка учиться, согласие родителей и разрешение от врача. Для того, чтобы начать обучение, родители или законные представители ребенка должны написать заявление", - на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Занятия и их продолжительность можно будет спланировать в зависимости от состояния здоровья ребенка и рекомендаций врача. Уроки будут идти по школьной программе, учащиеся будут получать оценки и сдавать аттестацию.

"Начать обучение в условиях стационара можно будет уже с 2019-го, когда все областные больницы подпишут соглашения о сотрудничестве с местными учреждениями общего среднего образования. По желанию присоединиться к программе обучения в больницах могут и районные больницы. Руководство медучреждения должно обеспечить помещения для классной комнаты, создать надлежащие условия для проведения занятий и определить координатора образовательного процесса. Он будет организовывать посещение занятий, содержать в надлежащем состоянии помещения, информировать работников учебного заведения и других участников образовательного процесса об особенностях работы медучреждения".

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В одном школьном классе в больнице будут заниматься от 5 до 12 учеников. Если ребенок по состоянию здоровья не может пойти в класс, но хочет учиться и позволяет врач, то учителя будут проводить индивидуальные уроки в палатах. Или же она будет заниматься с учителями своей школы онлайн.

"Когда ребенка выпишут из больницы, он получит справку об успеваемости и уровне усвоения образовательного материала. Программа предусматривает, что можно получить документ об общем среднем образовании".

Осенью 2018-го в Украине стартовала реформа "Новая украинская школа". Еще до начала учебного года родителям первоклассников рассказали об инклюзивном образовании и о том, что в классах могут появиться дети с особыми образовательными потребностями.