Южноафриканский штамм коронавируса может быть устойчивым к популярной вакцине

Распространенность Южноафриканского штамма была в 8 раз выше среди привитых. Фото: Reuters

Южноафриканский штамм коронавируса может быть более устойчивым к действию вакцины Pfizer-BioNTech. Нужны дополнительные исследования.

Сообщает The Times of Israel. К такому выводу пришли израильские ученые.

Команда исследователей из Университета Тель-Авива и медицинской организации Клалит секвенировала образцы 150 израильтян, которые имели положительный результат на COVID-19. Они уже были вакцинированы препаратом Pfizer.

У больных преобладал Южноафриканский штамм.

Его распространенность среди привитых людей была в восемь раз выше, чем среди тех, кто еще не прошел иммунизацию.

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Количество случаев заболевания среди провакцинированных людей относительно невелика, однако исследование показало, что южноафриканский штамм гораздо лучше справляется с иммунной системой привитых людей.

Он справляется с обходом вакцины Pfizer лучше, чем исходный вариант и британский штамм. К такому выводу пришли ученые. Размер выборки исследования слишком мал, чтобы оценить масштаб угрозы.

Израиль стал одним из мировых лидеров по темпам вакцинации населения от COVID. В стране использовалась прежде всего вакцина от Pfizer.