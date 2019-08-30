Утром или ночью: когда женщине полезное заниматься сексом

Секс мужчинам нужнее секс утром, а женщинам вечером Фото: ukr.media

Организм в разное время суток по-своему реагирует на секс. Утренний бодрящий организм эффективнее, чем пять чашек кофе.

Мужчинам нужнее секс утром, а женщинам вечером. В начале дня уровень тестостерона находится на максимальном уровне и это буквально подталкивает мужчин к интиму. А точнее - это 8 часов утра.

Ученые установили, что у того, кто часто занимается сексом в начале дня реже возникают раковые опухоли. Также улучшается кровоснабжение мозга.

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В отличие от мужчин, женщины физиологически лучше настроены на вечерний секс. Также девушки получают удовольствие только когда полностью расслаблены. Утро явно не лучшие время для этого.

Вечером мужчины больше готовы к сексу с 19 до 20 часов, когда в организме полностью восстанавливается уровень тестостерона. У женщин гормональный настроение появляется примерно в 22 часов, когда у мужчин уже падает уровень тестостерона. Поэтому стоит подстраиваться под друг друга.

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