Утренний секс делает людей более работоспособным

Секс утром делает день продуктивным. Партнеры, которые занимаются сексом утром, днем лучше работают и получают от работы удовольствие.
Об этом сообщает Focus.de.
Об этом рассказали ученые Орегонского и Вашингтонского университета после проведенного исследования.
В двухнедельном эксперименте участвовали 159 человек - мужчины и женщины, работающие; состоящие в браке или живут вместе. Оказалось, что люди, которые занимаются сексом перед работой, работали гораздо лучше.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие продукты мешают хорошо спатьЭто могло произойти из-за снижения уровня стресса после секса.
"От недостатка секса активность работника и его мотивация на работе могут упасть", - говорит руководитель исследования Кейт Ливитт.
Каждое утро рабочий день начинается со звука будильника. В особо сложных случаях будильник может напоминать о себе от пяти раз и до бесконечности.
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