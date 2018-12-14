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воскресенье, 16 декабря 2018 23:28

Утренний секс делает людей более работоспособным

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Утренний секс делает людей более работоспособным
После утреннего секса люди получают от работы удовольствие Фото: stronglady.net

Секс утром делает день продуктивным. Партнеры, которые занимаются сексом утром, днем ​​лучше работают и получают от работы удовольствие.

Об этом сообщает Focus.de.

Об этом рассказали ученые Орегонского и Вашингтонского университета после проведенного исследования.

В двухнедельном эксперименте участвовали 159 человек - мужчины и женщины, работающие; состоящие в браке или живут вместе. Оказалось, что люди, которые занимаются сексом перед работой, работали гораздо лучше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие продукты мешают хорошо спатьЭто могло произойти из-за снижения уровня стресса после секса.

"От недостатка секса активность работника и его мотивация на работе могут упасть", - говорит руководитель исследования Кейт Ливитт.

Каждое утро рабочий день начинается со звука будильника. В особо сложных случаях будильник может напоминать о себе от пяти раз и до бесконечности.

15 советов, которые помогут просыпаться быстрее и легче.

24tv.ua
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