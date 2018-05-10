Уляна Супрун рассказала, как заставить детей полюбить борщ

Пищевые привычки - это результат обучения.

Ульяна Супрун поддерживает здоровое питание. И.о министра здравоохранения Украины убеждена, что пищевые привычки - это результат обучения. Каждого ребенка можно приучить к здоровой еде. Особенно Супрун отметила пользу борща.

"Приготовили самый вкусный в мире борщ, а дети снова отказываются его есть? Считают каждую морковку в тарелке и требуют взамен мороженое да еще и с шоколадом? Хорошая новость в том, что каждого ребенка можно приучить не только есть здоровую пищу, а делать это с удовольствием", - написала на своей странице в Facebook Ульяна Супрун.

Эту же мысль подтверждает биолог и блогер Дарья Прокопик. Она составила несколько советов для родителей, как поощрить ребенка питаться здоровее.

Приучайте детей к различным вкусам

Чтобы привыкнуть к новым продуктам, детям нужно попробовать их 7-12 раз. Не стоит заставлять детей есть овощи. Дети должны видеть, что вы сами их едите. Любопытство возобладает, и ребенок попробует, а потом привыкнет к полноценному рациону.

"Маскировать" овощи в блюдах не стоит. Если постоянно маскировать морковь, ребенок никогда не станет добровольно ее есть.

Не объединяет в одном блюде любимые и новые компоненты. Новое ребенок не будет есть.

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Ешьте вместе и без телевизора

Дети, которые питаются вместе со своей семьей, едят более здоровую пищу. Они менее склонны голодать и имеют меньшие риски набрать лишний вес.

Важно также обучать ребенка есть в соответствующей среде.

Например, дети, которые едят перед телевизором, склонны к перееданию и повышенному риску ожирения.

Не используйте пищу в качестве награды или наказания

Не "рассчитывайтесь" мороженым за потребленную брокколи. Такие взятки не способствуют здоровым пищевым привычкам.

Следите, чтобы ребенок пил достаточно воды

Дети от 1-4 лет должны пить от 2-4 стаканов в сутки. Дети 4-8 лет - 5 стаканов, дети 9 -13 лет - 7-8 стаканов. Подростки должны выпивать от 8 до 11 стаканов.

Дневную норму воды ребенок может получить не только потребляя воду, но и из пищевых продуктов.

Запивать пищу можно и нужно. Употребление воды во время еды помогает пищеварению и предотвращает обезвоживание и запоры.

Ограничьте пищу с большим количеством калорий, жира, сахара и соли

Это касается сладостей, чипсов, сладких газированных напитков и других подобных продуктов. Кроме пустых калорий, они содержат ароматизаторы. Они приучают детей к сильным искусственным вкусам. По сравнению с ними, конечно и полезная пища уже не будет казаться такой вкусной.

Альтернативными сладостями могут стать свежие и сухие фрукты, десерты на основе орехов, сыра, несладкие йогурты, компоты и полосе.

Будьте примером для своих детей

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала 5 правил, которые помогут избежать отравления.