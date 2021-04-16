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воскресенье, 25 апреля 2021 06:30

Укус комара может вызвать смерть: что нужно знать о малярии

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Укус комара может вызвать смерть: что нужно знать о малярии
Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после проявления симптомов Фото: icon0.com from Pexels

25 апреля начиная с 2008 года в мире отмечают день борьбы против малярии. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против этого недуга.

Малярия - угрожающее для жизни заболевание, инфицирование происходит через укус комара. Передача малярии происходит в 91 стране мира. В основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки. В Украине передача малярии комарами не происходит. Зарегистрированные случаи заболеваний, как правило завезены.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы - лихорадка, головная боль - могут проявляться слабо, что затрудняет выявление болезни.

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Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после проявления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью. Если риск заболеть малярией в стране высок - следует приобрести лекарства против малярии и носить их с собой.

У детей с тяжелой малярией часто развивается анемия, дыхательная недостаточность или церебральная малярия. У взрослых часто происходит поражение нескольких органов.

По рекомендациям ВОЗ, туристам, которые планируют посетить эндемичные по малярии страны, следует:

- знать и учесть риски заражения, инкубационного периода, основных симптомов малярии;

- беречься от укусов комаров. Для этого использовать репелленты, аэрозольные спреи, противомоскитные сетки и спирали;

- принимать противомалярийные препараты с целью личной профилактики. Назначение любого препарата требует предварительной консультации врача;

- обратиться к врачам в случае появления лихорадки, с целью своевременного выявления болезни.

Работник британской благотворительной организации Ян Джонс во время поездки в Индию заболел коронавирусом, лихорадкой денге и малярией.

zdrav.ck.gov.ua
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Дата
25
апреля

Укус комара может вызвать смерть: что нужно знать о малярии

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