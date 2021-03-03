Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта

Фото: Олег Герасименко

2 марта 2021в украинских школах началась образовательная программа "Супергерои FAST", цель которой - научить детей распознавать первые признаки инсульта и обращаться за неотложной медицинской помощью. Овладев такими важными знаниями и навыками, дети смогут спасать жизни своих дедушек и бабушек, а также донести эти знания до взрослых в своих семьях.

Образовательная программа "Супергерои FAST" ̶ международная кампания, которая проводится в более чем 20 странах мира. Это интерактивная обучающая программа для детей 5 - 9 лет, которая с помощью персонажей-супергероев, а также интересных игр, конкурсов, поделок и мультфильмов учит детей узнавать первые признаки инсульта и вызвать неотложную медицинскую помощь.

"Программа" Супергерои FAST "разработана именно для детей начальной школы, поскольку это тот возраст, когда дети много времени проводят со своими дедушками и бабушками, - рассказывает руководитель Инициативы Angels в Европе и лидер проекта" Супергерои FAST "Ян Ван дер Мерве. - Дети этого возраста также открыты и охотно делятся своими новыми знаниями со своими родными. Учебные материалы яркие и интересные детям. Их можно осваивать в школе или дома с родителями. Результаты обучения достаточно убедительны: в Греции благодаря программе "Супергерои FAST" уровень знания о симптомах инсульта вырос с 38% до 85% ".

Программа разработана Факультетом образовательной и социальной политики Университета Македонии (Греция) при поддержке Инициативы Angels и одобрена Всемирной организацией инсульта. В Украине программа реализуется при поддержке Министерства образования и науки Украины и в партнерстве с ГС "Освитория".

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"Концепция Новой Украинской Школы, которую мы сейчас внедряем, имеет целью обучения жизненно необходимым навыкам и компетенциям естественным для них образом: через игру, сотрудничество, общение. Предлагаемая программа является именно тем хорошим примером компетентностного подхода к обучению и предоставляет детям важные знания об основах здоровья и как обратиться к неотложной медицинской помощи. Министерство образования и науки Украины радостью поддерживает проведение образовательной программы "Супергерои FAST", - добавляет государственный эксперт Министерства образования и науки Украины Виктор Сальков.

В 2020 году в Украине умерли 616 тыс. 835 человек. Это стало рекордным показателем за последние 5 лет, сообщает OpenDataBot.