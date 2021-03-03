 
Ексклюзивы
1/5
"В Украине наилучшие возможности для реализации" - писательница
"В Украине наилучшие возможности для реализации" - писательница
Просмотров: 54
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1126
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1413
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1503
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5760
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1872
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1791
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2268
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2385
Фото
Все фото
5
3
3
2
17
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
Видео
Все видео
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Интервью
1/5
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
1 Просмотров: 702
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 540
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 342
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1800
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
Просмотров: 711
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 558
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
среда, 03 марта 2021 10:52

Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
5

  Комментировать

Фото: Олег Герасименко

2 марта 2021в украинских школах началась образовательная программа "Супергерои FAST", цель которой - научить детей распознавать первые признаки инсульта и обращаться за неотложной медицинской помощью. Овладев такими важными знаниями и навыками, дети смогут спасать жизни своих дедушек и бабушек, а также донести эти знания до взрослых в своих семьях.

Образовательная программа "Супергерои FAST" ̶ международная кампания, которая проводится в более чем 20 странах мира. Это интерактивная обучающая программа для детей 5 - 9 лет, которая с помощью персонажей-супергероев, а также интересных игр, конкурсов, поделок и мультфильмов учит детей узнавать первые признаки инсульта и вызвать неотложную медицинскую помощь.

"Программа" Супергерои FAST "разработана именно для детей начальной школы, поскольку это тот возраст, когда дети много времени проводят со своими дедушками и бабушками, - рассказывает руководитель Инициативы Angels в Европе и лидер проекта" Супергерои FAST "Ян Ван дер Мерве. - Дети этого возраста также открыты и охотно делятся своими новыми знаниями со своими родными. Учебные материалы яркие и интересные детям. Их можно осваивать в школе или дома с родителями. Результаты обучения достаточно убедительны: в Греции благодаря программе "Супергерои FAST" уровень знания о симптомах инсульта вырос с 38% до 85% ".

Программа разработана Факультетом образовательной и социальной политики Университета Македонии (Греция) при поддержке Инициативы Angels и одобрена Всемирной организацией инсульта. В Украине программа реализуется при поддержке Министерства образования и науки Украины и в партнерстве с ГС "Освитория".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Близняшки ждут" - матери 4-летних мальчиков на лечение инсульта нужна помощь

"Концепция Новой Украинской Школы, которую мы сейчас внедряем, имеет целью обучения жизненно необходимым навыкам и компетенциям естественным для них образом: через игру, сотрудничество, общение. Предлагаемая программа является именно тем хорошим примером компетентностного подхода к обучению и предоставляет детям важные знания об основах здоровья и как обратиться к неотложной медицинской помощи. Министерство образования и науки Украины радостью поддерживает проведение образовательной программы "Супергерои FAST", - добавляет государственный эксперт Министерства образования и науки Украины Виктор Сальков.

В 2020 году в Украине умерли 616 тыс. 835 человек.

Это стало рекордным показателем за последние 5 лет, сообщает OpenDataBot.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
марта

Шокирующий случай: у больного диагностировали новый вирус

Африканское племя слышит шепот на расстоянии 300 м: интересные факты о слухе

Самое читаемое
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 15624
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 13950
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 13221
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 10656
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
5
 Просмотров: 6327
Здоровье
Почему учителя не могут записаться на вакцинацию
Почему учителя не могут записаться на вакцинацию Просмотров: 63
Шокирующий случай: у больного диагностировали новый вирус
Шокирующий случай: у больного диагностировали новый вирус
 Просмотров: 432
Подтвердили более 7 тыс. случаев Covid-19: новые данные из областей
Подтвердили более 7 тыс. случаев Covid-19: новые данные из областей Просмотров: 549
Дневник вакцинации: врач подробно описывает ощущения и "побочки" после прививки
Дневник вакцинации: врач подробно описывает ощущения и "побочки" после прививки Просмотров: 468
Африканское племя слышит шепот на расстоянии 300 м: интересные факты о слухе
Африканское племя слышит шепот на расстоянии 300 м: интересные факты о слухе
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
2
Авакову сказали, что он "железная задница". Что ответил
2
Германия хочет добиться отмены санкций против "Северного потока-2"
Голосов: 82
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть