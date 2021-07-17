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суббота, 17 июля 2021 14:22

Украинских детей позволят прививать во время пятой волны вакцинации

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Украинских детей позволят прививать во время пятой волны вакцинации
Детей позволят прививать по рекомендациям врачей. Фото: Reuters

Во время пятой волны вакцинации позволят прививать детей.

Об этом сообщил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика во время национального диалога о вакцинации от Covid-19.

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь надо будет давать преимущество", - сказал он.

В Центре общественного здоровья акцентируют на вакцинации целевых групп, которые не успели получить прививку на предыдущих этапах.

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"Если мы говорим о возрасте 12-16 лет, то мы знаем, что это Phizer и там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации", - рассказал Заика.

Страны ЕС передадут 3 млн доз вакцин другим в рамках механизма защиты.

Украина получит 600 тыс. доз Румынии и Дании, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

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