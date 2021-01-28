Украинские медики могут отказаться от вакцины против Covid-19

Медики мають онсервативне ставлення до вакцинації. Фото: pixabay.com

Многие украинские медики могут отказаться от прививок против коронавируса, хоть получат их первыми и бесплатно. Причиной является их консервативное отношение к вакцинации в целом.

Особенно большое количество ярких антивакцинаторив среди преподавателей медицинских университетов, рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью с медэкспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавинов. Сама чиновница поддерживает вакцинацию.

"Примером этого может стать ситуация с прививками против гепатита. Несмотря на то, что вакцинировать медиков должны бесплатно, они отказываются. Боюсь, что так будет с коронавирусом. Особенно среди младшего медперсонала. К тому же за год пандемии и врачи, и население немного расслабились перестали бояться, многие переболели и думают, что уже не заболеют. Добавляет и перенасыщение информацией о том, что все пропало, вакцина будет какой-то не такой, потому что министерство неправильно что-то делает".

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Производители вакцины не заинтересованы в поставке препарата в Украину.

"Мы невыгодные партнеры. Даже от гриппа у нас вакцинируется только 2 процента населения. Так кто захочет продать на всю страну тысячу флаконов вакцины. Это сыграло против нас во всех переговорных", - сказала Микичак.

Для украинцев создадут коммуникационный центр, который будет предоставлять информацию о вакцинации. Эта платформа объединит в себе и ЮНИСЕФ, и ВОЗ, и других партнеров.