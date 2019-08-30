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пятница, 30 августа 2019 22:46

Украинские хирурги провели уникальную операцию новорожденной

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Хирурги Львовской детской клинической больницы провели уникальную операцию. У новорожденного Камилы Стрыйковской удалили опухоль весом почти в половину массы ее тела. Такое отношение между опухолью и телом ребенка является редким. Состояние диагностировали на 4 месяце беременности во время УЗИ.

Автор: obozrevatel.com
  Камилле Стрыйковский удалили опухоль весом почти в половину ее тела
Камилле Стрыйковский удалили опухоль весом почти в половину ее тела

Девочка весила 3,6 кг, но почти половина ее веса была опухолью. Вместо ягодиц и поясницы - огромный нарост. Его удалили на третий день после рождения. Хотя это, как правило делают на десятый день, чтобы организм окреп. Но опухоль начала трескаться и кровоточить. Оболочка не выдерживала и содержание начал вытекать. От этого могло начаться инфицирования.

Оперировала ребенка Галина Курило, заведующая хирургическим отделением Львовской городской детской клинической больницы.

"Это была сложная операция, так как сосуды очень сильно кровоточили. Каждая капля крови, ее потери - для ребенка очень важно, риски кровотечений, риски повреждения нервных окончаний и других важных органов. Опухоль занимала практически всю заднюю часть тела - выше крестцовой кости к поясничного отдела позвоночника. Она питалась артериями и сосудами, которые являются магистральными и очень важными для жизни. Это была очень рискованная зона, потому старались осторожно относиться к тканям, чтобы ребенок потом могла двигать ногами. Это наша самая большая победа", - уточняет специалист.

Опухоль шла по позвоночнику до крестцовых костей и лежала на прямой кишке. Поэтому у ребенка, практически не было ягодиц. Ей сделали там пластика. С бедер приняли ткани, чтобы заместить пустоты после удаления опухоли. Их пересадили ее на место опухоли. На ногах кожа постепенно нарастет и затянется.

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Операция длилась 2,5 часа. Она прошла успешно. Опухоль удалили и девочка стала весить 1 кг 900 г. Она теперь здорова и впоследствии сможет ходить.

Через две недели после операции, девочку выписали домой. Сейчас весит 2,6 кг. Ей сняли швы и назначили препараты для заживления тканей, пришили вместо удаленных.

В 60-летней жительницы Таиланда врачи изъяли из желчного пузыря 1898 камней различной формы и размеров.

О наличии у себя желчнокаменной болезни женщина не знала. Прибыла в больницу с жалобами на запор, тяжесть и боль в желудке.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
30
августа

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