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среда, 11 августа 2021 15:28

Украине дадут еще 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

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Украине дадут еще 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Греция предоставит Украине дополнительные вакцины. Фото: pixabay

100 тыс. доз вакцины AstraZeneca получит Украина от Греции.

Так решило правительство европейской страны, сообщили в Кабмине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поговорил по телефону с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.

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"Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тисяч доз вакцин Astra Zeneca", - написали в сообщении.

До конца года Украина должна получить еще 17 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. До конца года планируют вакцинировать более 50% населения Украины.

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