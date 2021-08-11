Украине дадут еще 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Греция предоставит Украине дополнительные вакцины. Фото: pixabay

100 тыс. доз вакцины AstraZeneca получит Украина от Греции.

Так решило правительство европейской страны, сообщили в Кабмине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поговорил по телефону с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будет еще 47 млн вакцин. В этом году привьют большинство взрослых украинцев - Кабмин

"Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тисяч доз вакцин Astra Zeneca", - написали в сообщении.

До конца года Украина должна получить еще 17 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. До конца года планируют вакцинировать более 50% населения Украины.