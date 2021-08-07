Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer

Украина до конца года получить еще 17 млн доз вакцины Pfizer. Фото: DW

До конца года Украина должна получить еще 17 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты выше. Однако действительно мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас.

Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 млн ​​доз Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать", - подчеркнул Кузин.

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До конца года планируют вакцинировать более 50% населения Украины.

"До конца года. К концу осени у нас стоит цель сделать 10 млн прививок, то есть вакцинировать 5 млн людей", - заявил главный санврач.

В Украине продолжается активная прививочная кампания. 6 августа установили новый рекорд прививок: 170 602 человека вакцинировано против Covid-19.