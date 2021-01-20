Украинцы смогут бесплатно проходить диагностику рака

Треть украинцев поздно узнают о раке. Фото:pexels

Украинцы смогут бесплатно пройти диагностику рака по программе медицинских гарантий.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

В программу включены 6 инструментальных исследований: маммография, колоноскопия, бронхоскопия, цистоскопия, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия. Они проявляют самые распространенные онкозаболевания.

Программой может воспользоваться каждый украинец. Для этого нужно иметь направление от семейного врача.

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Ежегодно от рака умирают 80 тыс. украинцев.

"Онкологические заболевания находятся на втором месте в списке причин смертности в Украине. На учете в учреждениях здравоохранения находится примерно 1 миллион онкобольных ", - сказал Степанов.

Министерство здравоохранения планирует ввести практику договоров управляемого доступа для закупки лекарственных средств.