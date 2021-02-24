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среда, 24 февраля 2021 13:16

Украинцы могут найти пункт тестирования на Covid-19 по карте МЗ

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Украинцы могут найти пункт тестирования на Covid-19 по карте МЗ
Чтобы найти нужный пункт тестирования, в левом углу нужно ввести свой область и домашний адрес. Система автоматически найдет ближайший пункт. Фото: pixabay

Интерактивную карту с пунктами бесплатного тестирования на коронавирус запустило Министерство здравоохранения Украины.

Данные о пунктах тестирования в различных регионах Украины можно найти за этой активной ссылкой https://cutt.ly/clh0IYc, сообщает Центр общественного здоровья в Украине в Facebook.

По состоянию на конец января этого года в Украине работали 2373 пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус, 65 из которых расположены в Киеве.

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В этих местах можно сделать быстрый тест на антиген SARS-CoV-2. Чтобы найти нужный пункт тестирования, в левом углу нужно ввести свою область и домашний адрес. Система автоматически найдет ближайший пункт.

Во Франции разработали десятиминутный тест на Covid-19, который можно сделать с помощью смартфона. Для получения результата нужны телефон, устройство похожее на USB-накопитель и полоска с образцом из носа.

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