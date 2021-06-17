Украинцев собираются вакцинировать в ТРЦ

Один из первых таких пунктов вакцинации собираются открыть в ТРЦ "Проспект". Фото: УНИАН

В Киеве планируют открыть пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах.

Об этом сообщила руководитель GR-Ассоциации ритейлеров Украины Наталия Петровская.

"Мы говорим не о супермаркетах, а о торговых центрах, где может находиться значительное количество посетителей. Мы рассматриваем не только ТРЦ, но и бизнес-центры. Но чтобы открыть такой центр вакцинации есть определенные условия, которые согласовываются с Госпродпотребслужбой. Хотели, чтобы небольших центров вакцинации, даже для работников этих бизнес-центров, было гораздо больше. Это было бы удобно", - пояснила Петровская в эфире телеканала "Київ".

Она убеждена, что размещение пунктов вакцинации в торговых центрах значительно упростит логистику тех, кто хочет сделать Covid-прививку. Сейчас рассматривается возможность открытия первого такого пункта в ТРЦ "Проспект", но только для работников центра.

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В Киеве иммунизируют против коронавируса в больницах или на базе Международного выставочного центра. Последний в эти выходные, 19-20 июня, работать не будет. Получить прививку желающие могут 17 или 18 июня. Причина переноса "прививочных" дней с выходные на будни - праздник День медика.