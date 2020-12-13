Украинцев предупредили об опасности новой вирусной болезни

В феврале, кроме пандемии Covid-19 в Украине ожидается увеличение заболеваемости сезонным гриппом, который имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмонию.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Если посмотреть немного вперед, у нас в феврале ожидается традиционный рост заболеваемости гриппом, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами. Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмония. Это те же больницы, в которых на сегодня лечат Covid-19 те же специалисты. Поэтому нам необходимо, чтобы наша медицинская система выдержала и чтобы мы уже до весны не шли ни на какие жесткие карантины, чтобы мы придерживались установленных правил ", - сказал министр.

По его словам, весной показатель смертности от коронавируса был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.

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Украина бесплатно получит 8 млн доз вакцины от Covid-19. Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций.