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пятница, 27 августа 2021 13:50

Украинцев через год будут повторно прививать от коронавируса

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Украинцев через год будут повторно прививать от коронавируса
В Минздраве планируют следующую кампанию вакцинации. Фото: Reuters

В Украине планируют повторить прививку граждан против коронавируса через год после полного курса вакцинации.

"Пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия - ревакцинация через год", - сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "BBC News Україна".

Продолжаются дискуссии, как ревакцинировать население. Есть несколько заявлений фармкомпаний, что третья доза вызывает больший иммунный ответ.

"Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной или будет обязательной", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невакцинированным запретят посещать концерты и кинотеатры

"Можно, но пока рекомендаций нет", - ответил Кузин на вопрос о том, можно ли будет менять вакцины при повторной вакцинации.

В Стрыйском районе Львовской области зафиксировали смерть от штамма Delts. Умер невакцинированный 36-летний мужчина. Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко в Facebook. По ее словам, пациент не выезжал за пределы Львовской области.

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