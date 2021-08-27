Украинцев через год будут повторно прививать от коронавируса

В Минздраве планируют следующую кампанию вакцинации. Фото: Reuters

В Украине планируют повторить прививку граждан против коронавируса через год после полного курса вакцинации.

"Пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия - ревакцинация через год", - сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "BBC News Україна".

Продолжаются дискуссии, как ревакцинировать население. Есть несколько заявлений фармкомпаний, что третья доза вызывает больший иммунный ответ.

"Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной или будет обязательной", - пояснил он.

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"Можно, но пока рекомендаций нет", - ответил Кузин на вопрос о том, можно ли будет менять вакцины при повторной вакцинации.

В Стрыйском районе Львовской области зафиксировали смерть от штамма Delts. Умер невакцинированный 36-летний мужчина. Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко в Facebook. По ее словам, пациент не выезжал за пределы Львовской области.