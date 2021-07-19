Украинцам представят инновационный препарат от коронавируса

В Украине появятся новые препараты прямого действия на Covid-19.
В ближайшее время их представят украинцам, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штамм Delta через месяц-два вытеснит другие разновидности коронавируса
"Сообщение об инновационных препаратах будут через неделю - две. Я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, о том что сделала Украина касаемо инновационных препаратов, имеющие прямое действие на вирус".
Раньше таких препаратов в Украине еще не было. В то же время, в мире они только появляются, заметил министр.
За последние сутки в Украине обнаружили 182 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 11 детей.
Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
Комментарии