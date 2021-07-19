Украинцам представят инновационный препарат от коронавируса

В Украине появится препарат прямого действия на коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине появятся новые препараты прямого действия на Covid-19.

В ближайшее время их представят украинцам, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"Сообщение об инновационных препаратах будут через неделю - две. Я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, о том что сделала Украина касаемо инновационных препаратов, имеющие прямое действие на вирус".

Раньше таких препаратов в Украине еще не было. В то же время, в мире они только появляются, заметил министр.

За последние сутки в Украине обнаружили 182 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 11 детей. Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.