Украина выбилась в лидеры по количеству смертей от Covid-19

Украина вторая по количеству суточных смеретей от коронавируса в Европе. Фото: pixabay.com

28 сентября в мире обнаружили более 485 тыс. новых больных коронавирусом. Больше всего в США, Великобритании и Турции.

В частности, в США зафиксировали более 123 тыс., в Великобритании - более 36 тыс. и Турции - более 29 тыс. новых заражений, сообщает Worldometer.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Россия. Украина среди стран мира занимает 14 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - пятая.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает восьмое место.

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Украина, Румыния.

У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, сохраняется как минимум один Covid-симптом. Они могут проявляться в течение трех - шести месяцев после выздоровления. Таковы результаты исследования ученых из Оксфордского университета, национального института медицинских исследований и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья.