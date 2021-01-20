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среда, 20 января 2021 11:37

Украина введет реестр вакцинированных от коронавируса лиц

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Украина введет реестр вакцинированных от коронавируса лиц
В Украине создадут реестр вакцинированных людей. Фото: pixabay

В Украине людей, которые прививаются от коронавируса, будут вносить в специально созданный реестр.

Вполне возможно также функционирование паспортов вакцинации, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Создадут реестр вакцинированных по многим причинам. Во-первых, мы должны знать количество вакцинированных, и без реестра это будет трудно. Во-вторых, мы будем отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации. В-третьих, министерство разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов вакцинированных", - заявил он.

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По словам Радуцкого, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что уже на этой неделе ведомство определится с поставщиком услуги по логистике при низких температурах перевозки вакцин.

Украина подписала контракты, по которым получит миллионы доз вакцины от коронавируса. Первоначально препараты поступят в рамках инициативы COVAX, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1+1".

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