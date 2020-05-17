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воскресенье, 17 мая 2020 12:31

Украина вошла в комитет по здравоохранению ЕС

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Украина вошла в комитет по здравоохранению ЕС
В состав этого комитета входят ведущие страны ЕС Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС.

В Минздрав поступило письмо от Еврокомиссии, в котором говорится, что Украину приняли в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

В состав этого комитета входят ведущие страны ЕС.

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"Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского Союза. Во время заседаний этого комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны отдельно и вместе на те вызовы, которые сейчас стоят перед этим миром, в том числе и перед Европейским Союзом. Уверен это пойдет только на пользу Украине, и в пользу нашей системы здравоохранения", - сказал министр.

Заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова предположила, что в других европейских странах, где показатели тестирования выше, чем в Украине, искажают свою статистику. Возможно, в других странах тестированием на Covid-19 считают измерение температуры или быстрые тесты. Об этом заместитель министра заявила в эфире телеканала "Наш". На вопрос, почему Украина меньше всех в Европе тестирует на коронавирус, в частности, меньше Польши, Беларуси и России, Шаталова ответила: "Сравнить статистику - это сравнить что с чем? Знаем ли мы, что входит в статистику тех стран, о которых вы сказали? Возможно, они в свою статистику включают просто измерение температуры, быстрые уфа-тесты, еще что-то".

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