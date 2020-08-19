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среда, 19 августа 2020 09:40

Украина стала седьмой в антирейтинге Европы по количеству заражений Covid-19

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Украина стала седьмой в антирейтинге Европы по количеству заражений Covid-19
Украина занимает высокие места в рейтинге заражений коронавируса

Украина на 18-м месте в мире по количеству новых случаев COVID-19. 252947 случаев заражения коронавируса зарегистрировали за минувшие сутки в мире в 160 странах

Всего уже в мире зафиксировано 22,3 миллиона случаев заражения, по данным сайта Worldometer

От осложнений, вызванных вирусом, умерло 784 258 пациентов, из них 6303 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 15 миллионов человек.

Украина на 31-м месте антирейтинга по количеству заражений COVID-19. В пятерке мировых лидеров - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.

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В странах Европы, где диагностированы 3223010 случаев COVID-19, Украина занимает 7 место. Лидерами являются Россия, Испания и Великобритания.

В мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

За последние сутки в Украине обнаружили 1967 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали 14 и 13 августа - 1732 и 1592 соответственно. А также 8 августа - 1489.

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19
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