Украина сейчас на пике заболеваемости коронавирусом - Ляшко

 
Ексклюзивы
1/5
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 54
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 4869
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2205
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1269
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2655
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1143
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 684
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1152
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2394
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
7
3
3
11
3
Создатели улыбок и спасатели от &quot;зубного червя&quot;: сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
Создатели улыбок и спасатели от "зубного червя": сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
Еще одна область переходит в красную зону карантина
Еще одна область переходит в красную зону карантина
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Видео
Все видео
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Интервью
1/5
"Несколько раз хотел себя убить. Из петли вытащила жена" - волонтер о проблемах военных
"Несколько раз хотел себя убить. Из петли вытащила жена" - волонтер о проблемах военных
Просмотров: 828
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2205
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1224
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 февраля 2022
Просмотров: 0
Список недочитаного
Коли в тебе висока температура, а в світі гуляє коронавірус, то ось підходяще заняття: лежи собі й складай списки того, що ти в житті не зробив чи не ...
четверг, 10 февраля 2022 17:16

Украина сейчас на пике заболеваемости коронавирусом - Ляшко

  Комментировать
Украина сейчас на пике заболеваемости коронавирусом - Ляшко
Ляшко указал, что количество госпитализаций не растет. Фото: Pexels

Украина сейчас на пике заболеваемости текущей волны коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в эфире телеканала "Рада".

"Пик заболеваемости мы уже имеем, потому что фиксируем по 41 тыс. случаев в день", – сказал он.

Во время этой волны пандемии растет количество случаев заболевания, но не количество госпитализаций. Это уменьшает нагрузку на стационарную медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине не утихает: динамика снова тревожная

Ляшко добавил, что сейчас наблюдается большая нагрузка на первичную медицинскую помощь. Поэтому Минздрав принял ряд решений, которые должны снизить нагрузку на семейных врачей. Среди таких решений есть внедрение дистанционного больничного.

Перенесенное заболевание Covid-19 увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность развития сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и других подобных проблем несколько выше, чем у людей, которые не болели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина сейчас на пике заболеваемости коронавирусом - Ляшко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Театр в Одессе построили за царские деньги

Самое читаемое
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались Просмотров: 26100
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 13528
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 11944
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук Просмотров: 10035
&quot;Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти&quot; - Притула резко высказался в сторону Путина
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
 Просмотров: 6840
Здоровье
За осложнение или смерть от Covid-прививок заплатят деньги: в Кабмине озвучили суммы
За осложнение или смерть от Covid-прививок заплатят деньги: в Кабмине озвучили суммы Просмотров: 153
В Украине начали продавать не зарегистрированное Covid-лекарство - реакция Минздрава
В Украине начали продавать не зарегистрированное Covid-лекарство - реакция Минздрава Просмотров: 162
В Украине более 41 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"
В Украине более 41 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют" Просмотров: 1503
В мире свыше 400 млн Covid-случаев: назвали страны, где больше всего больных
В мире свыше 400 млн Covid-случаев: назвали страны, где больше всего больных Просмотров: 225
Covid-19 влияет на сердечно-сосудистую систему - исследование
Covid-19 влияет на сердечно-сосудистую систему - исследование Просмотров: 990
Больше всего комментируют
4
"Силовики "выбивают" из людей фальшивые показания против пятого президента" - адвокаты Порошенко
2
Боррель объяснил, чего хочет Путин
2
Полицейские открестились, что "слуга" Трухин предлагал взятку
2
Надо менять и власть и оппозицию – Климкин
2
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
Голосов: 989
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть