Украина сейчас на пике заболеваемости коронавирусом - Ляшко

Ляшко указал, что количество госпитализаций не растет. Фото: Pexels

Украина сейчас на пике заболеваемости текущей волны коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в эфире телеканала "Рада".

"Пик заболеваемости мы уже имеем, потому что фиксируем по 41 тыс. случаев в день", – сказал он.

Во время этой волны пандемии растет количество случаев заболевания, но не количество госпитализаций. Это уменьшает нагрузку на стационарную медицинскую помощь.

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Ляшко добавил, что сейчас наблюдается большая нагрузка на первичную медицинскую помощь. Поэтому Минздрав принял ряд решений, которые должны снизить нагрузку на семейных врачей. Среди таких решений есть внедрение дистанционного больничного.

Перенесенное заболевание Covid-19 увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность развития сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и других подобных проблем несколько выше, чем у людей, которые не болели.