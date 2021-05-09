CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Фото: Reuters

Украина получила очередную партию вакцины Sinovac от коронавируса. Партия объемом 500 000 доз сегодня прибыла в аэропорт "Борисполь".

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech", - отметил Степанов.

Он также добавил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.

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Отметим, CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.

Ранее в Минздраве назвали даты начала введения второй дозы по каждой из Covid-вакцин.