Когда в Украине начнут колоть вторую дозу каждой из Covid-вакцин

Для получения прививки против Covid-19 не обязательно иметь декларацию с семейным врачом. Фото: pixabay.com

В Минздраве назвали даты начала введения второй дозы по каждой из Covid-вакцин.

Вторую дозу препаратов Pfizer, CoronaVac и CoviShield люди получат в течение следующих двух недель, рассказал на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко. Вторую прививку вакциной Pfizer начнут делать 9 мая, вакцинация препаратом CoronaVac (Sinovac) стартует 11 мая, а Covishield от AstraZeneca будут колоть с 19 числа.

"Covishield, которым начали прививать 24 февраля, имеет интервал в 12 недель между первым и вторым уколом. Вакциной CoronaVac начали делать прививки с 13 апреля, но для нее интервал между дозами составляет 28 дней. Для вакцины Comirnaty от Pfizer интервал составляет три недели", - отметил Ляшко.

Он напомнил, что для получения прививки против Covid-19 необязательно иметь декларацию с семейным врачом.

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Пандемия коронавируса унесла почти 6,9 млн жизней во всем мире, что более чем вдвое превышает официальную статистику. Свыше 50% летальных случаев не регистрируются, поскольку в большинстве стран фиксируют лишь смерти, которые происходят в больницах или у пациентов с подтвержденной Covid-инфекцией.