Выяснили, сколько людей на самом деле умерли от пандемии Covid-19

Исследование провели путем оценки общего количества смертей от Covid-19. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса унесла почти 6,9 млн жизней во всем мире, что более чем вдвое превышает официальную статистику.

Свыше 50% летальных случаев не регистрируются, поскольку в большинстве стран фиксируют лишь смерти, которые происходят в больницах или у пациентов с подтвержденной Covid-инфекцией, сообщает Reuters со ссылкой на данные Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME). Официальные показатели смертности зависят также от уровня тестирования в разных государствах.

"Если не проводить много тестов, вероятнее пропустить летальные исходы", - заявил директор IHME Кристофер Мюррей.

Исследование проводилось путем оценки общего количества смертей от Covid-19. Количество ожидаемых смертей ото всех причин, основанное на тенденции до пандемии, сравнили с фактическим количеством всех смертей, вызванных пандемией.

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IHME – это независимая исследовательская организация в сфере здравоохранения, которая обеспечивает измерение мировых проблем со здоровьем, на которую часто ссылается Белый дом, а за ее отчетами внимательно следят чиновники здравоохранения. Всего с начала эпидемии в Украине Covid-19 подхватили 2 105 428 украинцев. Умерли 45 830 пациентов, из них 379 – за последние сутки. Выздоровели 1 731 162 пациента, за последние сутки – 19 453.