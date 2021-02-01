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понедельник, 01 февраля 2021 10:59

Украина подаст дополнительный запрос в COVAX

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Украина подаст дополнительный запрос в COVAX
С апреля COVAX ожидает увеличения объема вакцин. Фото: pixabay.com

Украина собирается дополнительно подавать в COVAX запрос на увеличение количества вакцин производства компаний Pfizer/BioNTech.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"С апреля COVAX ожидает увеличения объема вакцин, и мы также выражаем заинтересованность в продолжении данного партнерства. Прежде всего до 14 февраля предполагается, что Украина будет предоставлять дополнительный запрос по увеличению количества вакцин производства Pfizer, которые запланировано получить во 2 квартале 2021 года", - сказал он.

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Европейский Союз приветствует решение о выделении Украине 117 тыс. доз вакцин от Covid-19 производства компании Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX.

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01
февраля

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