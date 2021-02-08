Украина одна из первых получит вакцину от программы Covax

ВОЗ включила Украину в первую очередь на поставку вакцин от Covax . Фото:pexels

Украина будет включена в первую очередь на поставку вакцины от коронавируса в рамках программы Covax.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус во время онлайн-обращения на открытии всеукраинского форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

"На прошлой неделе Covax опубликовал прогноз относительно распределения вакцин среди стран-участниц этой инициативы. Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы, чтобы вакцинировать медработников, пожилых людей, тех, кто непосредственно общается с пациентами с Covid-19 ", - сказал глава ВОЗ.

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Гендиректор ВОЗ отметил, что организация будет продолжать оказывать Украине поддержку для остановки передачи вируса и спасения жизней.

Зеленский заявил на форуме, что украинцы смогут делать прививки вакциной от ведущих производителей, а российским "Спутником V" пусть колется населения России.