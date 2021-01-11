Украина на 11-м месте в Европе по скорости распространения коронавируса

По состоянию на 10 января в странах Европы диагностировали 193 931 новых заражений коронавирусом, в частности, 54 940 в Великобритании. Фото: Pixabay

По состоянию на 10 января в странах Европы диагностировали 193 931 новых заражений коронавирусом, в частности, 54 940 в Великобритании.

Об этом сообщает WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Франция, Германия и Польша. Украина сейчас на 11-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 24-м месте.

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Сейчас в мире диагностировано 90 миллионов случаев заражения коронавирусом, 64 миллиона больных вылечились, 1 942 095 пациента с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 23 миллионов человек.